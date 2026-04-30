Inflación de 3.96% responde positivamente a nuevo método avalado por el FMI

Tegucigalpa- El presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Juan Carlos Hernández, explicó que el comportamiento reciente de la inflación en Honduras responde, en parte, a un cambio metodológico avalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según detalló, la inflación interanual registrada a marzo se sitúa en 3.96%, cercana al 4%, lo que refleja una moderación respecto al cierre del año anterior, cuando alcanzó el 4.98%. Sin embargo, remarcó que estos datos deben entenderse como promedios generales.

“Cuando hablamos de inflación, es un dato que algunos sectores lo sienten más y otros menos, porque es el crecimiento promedio de los precios”, explicó Hernández, al detallar que algunos productos pueden experimentar alzas superiores al promedio.

El titular del CHE, indicó que uno de los factores clave en la medición actual es el cambio en la metodología aplicada por la autoridad monetaria, puesto que anteriormente el cálculo se basaba en una muestra de precios en un número limitado de ciudades, mientras que ahora se ha ampliado la cobertura geográfica.

Detalló que también se han incorporado más productos a la canasta de medición, adaptándola a los patrones de consumo actuales. “Hay productos que hace 15 o 20 años no tenían tanta importancia y ahora sí la tienen”, apuntó.

El economista enfatizó que estos ajustes responden a estándares internacionales, a un cambio metodológico adaptado a factores externos como el incremento en los combustibles que influyen directamente en la economía global.

En 2025 Honduras cerró con una inflación acumulada del 4,98 %, lo que refleja una leve desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios durante los primeros meses del presente año. AD