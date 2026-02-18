Infantino, sobre Vinicius: «No hay espacio para el racismo en nuestro deporte»

Redacción Deportes – El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, criticó los presuntos insultos racistas recibidos por el jugador del Real Madrid Vinicius Júnior durante el partido contra el Benfica, reconoció estar «en shock y entristecido» y sentenció que «no hay espacio para el racismo» en el fútbol.

El mandatario fue contundente en un comunicado publicado en redes sociales: «Me quedé en shock y entristecido al ver el incidente de presunto racismo hacia Vinicius Júnior en el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid».

«No hay absolutamente ningún espacio para el racismo ni en nuestro deporte ni en nuestra sociedad – necesitamos que todos los grupos de interés relevantes pasen a la acción y hagan rendir cuentas a los responsables», añadió Infantino.

En el minuto 52 del encuentro, Vinicius se dirigió corriendo a François Letexier, colegiado del partido, para advertirle de que el jugador argentino Gianluca Prestianni le había llamado ‘mono’, y el árbitro, al momento, inició el protocolo antirracista.

El máximo dirigente de la FIFA aplaudió la actuación de Letexier, que usó «el gesto de los brazos para parar el encuentro y gestionar la situación».

«En la FIFA, estamos comprometidos para asegurar que los jugadores, los árbitros y los aficionados son respetados y protegidos, y que se tomen las acciones debidas cuando ocurren incidentes. La FIFA y el fútbol muestran su total solidaridad a las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación», subrayó.

Infantino terminó incidiendo en ese mensaje de solidaridad: «Siempre continuaré reiterando: no al racismo. No a cualquier forma de discriminación». EFE