Infantino: «El Mundial será el mayor evento que la humanidad ha visto y verá»

Washington – El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este viernes, que el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será el mayor evento «que la humanidad ha visto y verá».

«Será el mayor Mundial de la historia. Mucho más que un simple evento deportivo. Será, sencillamente, el mayor acontecimiento que la humanidad ha visto y verá», aseguró Infantino durante la ceremonia del sorteo celebrado en Washington.

Infantino, además, presumió que la FIFA «es el proveedor oficial de felicidad para la humanidad desde hace más de 100 años», al presentar a los jefes de Gobierno de los tres países organizadores del Mundial, el estadounidense Donald Trump, la mexicana Claudia Sheinbaum y el canadiense Mark Carney.

La FIFA celebra este viernes en Washington el sorteo del Mundial 2026, que empezará el 11 de junio en Ciudad de México y terminará el 19 de julio en Nueva York con un récord de 48 selecciones participantes. EFE