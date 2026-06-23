Infantino asegura que el Mundial es ya «el más exitoso» y reivindica «los estadios llenos»

Nueva York – El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó este martes que el actual Mundial de fútbol es ya «el más exitoso de la historia», con los estadios «llenos con un 99.6 % de ocupación», y defendió el desarrollo del torneo pese a críticas como el elevado precio de las entradas.

«Hasta ahora está siendo un éxito total. Ya hoy este Mundial es el más exitoso», aseguró Infantino en una entrevista con EFE en Nueva York, en la que destacó que los estadios han registrado «una ocupación del 99.6 %» y que el nivel futbolístico está siendo «increíble».

Uno de los puntos sensibles de este Mundial ha sido precisamente el precio de las entradas, objeto de críticas por ser demasiado caras para buena parte del público. Preguntado por esta polémica, Infantino sostuvo que la mejor respuesta son «los estadios llenos».

«Todos los partidos llegan a un 99,6 % de ocupación. Vemos un público muy cariñoso, muchas familias, muchos jóvenes. Agradecemos a todos los que están», aseveró el dirigente, en medio de controversias sobre si las cifras de ocupación reflejan solo boletos vendidos o asistencia efectiva.

Asimismo, recordó que en EE. UU. la reventa de entradas está permitida: «El mercado secundario es perfectamente legal en Estados Unidos. En ese mercado se venden los boletos aún más caros. Es un balance que hay que hacer, y creo que la respuesta está en los estadios llenos», dijo.

También argumentó que «todos los ingresos de los Mundiales son invertidos en el fútbol en el mundo entero», y que eso contribuye al crecimiento de selecciones más humildes como Cabo Verde o Curazao, que han sorprendido en esta primera fase de grupos.

«Gracias a los ingresos del Mundial, podemos desarrollar el fútbol en todos los países. Y tenemos equipos como Cabo Verde o Curazao que se clasifican por primera vez en un Mundial, que juegan bien, y eso es gracias a los recursos que salen de los Mundiales», defendió.

Infantino, habitual en las gradas durante las dos primeras semanas del torneo, enfatizó que el Mundial está mostrando «una gran intensidad de juego» y que «los equipos quieren atacar hasta el último minuto, no se pierde tiempo».

Y con las pausas de hidratación, que defendió por ser «iguales para todos», las selecciones pueden «recuperar e ir a por todas».

«El motivo por el que hay estas pausas es claramente el calor», explicó, y añadió que «en un Mundial donde juegas ocho partidos en 39 días, poder tener un momento para descansar un poquito es muy importante».

Destacó también que el Mundial se disputa en ciudades históricas como Ciudad de México, que ya ha albergado tres Mundiales, y en otras que lo reciben por primera vez, como las sedes canadienses. Y en Estados Unidos, afirmó que «de Nueva York a Los Ángeles, las calles, la gente y las plazas… estamos muy felices»,

«Los estadios están llenos, los partidos están siendo increíbles, con muchos goles, porteros que juegan de manera excepcional, los delanteros que marcan, los grandes nombres que están. La verdad es que es un éxito total», indicó.

«Estamos muy felices. Hemos jugado sólo 44 partidos, 60 por venir. Y los 60 partidos que van a venir son 60 finales, en las que te juegas todo en 90 minutos», concluyó. EFE