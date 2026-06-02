Inexperiencia y sobrecarga habrían provocado tragedia que dejó ocho muertos en Villa Nueva

Tegucigalpa- La falta de experiencia del conductor y la sobrecarga de una volqueta figuran entre las principales hipótesis que investigan las autoridades sobre el accidente registrado en la colonia Villa Nueva, que dejó un saldo de ocho personas fallecidas.

-De un 100% el 60% de quienes manejan transporte pesado, no tiene su permiso de conducir o lo tiene vencido o no conduce el vehículo que le corresponde según las medidas.

-Director de la DNVT señala que el conductor habría perdido el control de la volqueta por falta de experiencia y exceso de carga; autoridades anuncian medidas más severas contra propietarios y unidades que incumplan la ley.

Así lo manifestó el director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morell, quien expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que las investigaciones continúan para determinar las causas exactas de la tragedia.

“Según los videos y la información que se ha recabado, pudo haber sido una falta de experiencia por parte de la persona que conducía el vehículo. Aparte de la sobrecarga que ya traía la volqueta, se le agregaron dimensiones superiores a las establecidas, lo que incrementó la velocidad durante el descenso en Villa Nueva”, explicó.

De acuerdo con Morell, el conductor habría perdido la capacidad de maniobra debido a la velocidad y a posibles fallas en el sistema de frenos ocasionadas por el desgaste y el exceso de peso que transportaba la unidad.

El titular de la DNVT señaló que es necesario endurecer las sanciones no solo contra quienes conducen sin la debida certificación, sino también contra los propietarios que facilitan vehículos pesados a personas que no cumplen los requisitos legales.

“Hay una responsabilidad compartida. Debe sancionarse tanto al conductor como al propietario que entrega una unidad a una persona no certificada”, enfatizó.

Las autoridades revelaron además que una alta proporción de conductores circula sin permisos vigentes o manejando vehículos para los que no cuentan con la autorización correspondiente, situación que incrementa los riesgos en las carreteras.

Ante este panorama, la DNVT coordina acciones con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para fortalecer los controles y comenzar el decomiso de unidades que incumplan las normativas de seguridad y operación.

Morell destacó que la seguridad vial requiere el compromiso conjunto de conductores, empresarios del transporte, autoridades y ciudadanía, al tiempo que anunció que el Estado trabaja en una política pública integral que involucra a más de 50 actores de distintos sectores para fortalecer la infraestructura vial, garantizar vehículos seguros, promover conductas responsables y mejorar la atención a las víctimas de accidentes.

Las investigaciones sobre el accidente continúan mientras las autoridades buscan determinar todas las responsabilidades derivadas de uno de los hechos viales más trágicos registrados recientemente en la capital.LB