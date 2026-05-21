Inestabilidad energética estaría frenando inversiones advierte FOSDEH

Tegucigalpa- El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Mario Palma, manifestó que los problemas en el sistema energético nacional desincentivan nuevas inversiones.

“Cuando nosotros tenemos un sistema energético que es inestable, que no es confiable, que no es costo eficiente, simple y sencillamente eso nos hace perder competitividad”, señaló.

Palma indicó que recientes situaciones, como la salida de operación de Patuca III y los anuncios de posibles racionamientos en algunas regiones, generan incertidumbre en el sector privado.

“Imagínese que usted tiene un empresario que estaba pensando en desarrollar una inversión en los próximos meses, pero la última noticia que tenemos es que se cierra Patuca y con eso se anuncian algunos racionamientos. Entonces usted decide diferir su inversión o dirigirla hacia otras zonas geográficas”, expresó.

El economista insistió en la necesidad de impulsar una agenda energética que permita fortalecer la generación eléctrica y garantizar estabilidad en el sistema.

“Mientras no se tenga una solución, el tema energético continuará pasando factura en materia de inversión”, concluyó. AD