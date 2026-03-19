INE contabiliza que más de 1 millón 174 mil hogares tienen como jefes a padres de familias que residen con sus hijos

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Estadística (INE), contabilizó un total de 1 millón 174 mil 850 hogares que tienen como jefes de hogar a padres de familias que residen con sus hijos.

Este jueves, el INE emitió un panorama estadístico de los padres jefes de hogares en Honduras en base a la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples con datos del julio del 2025.

Detalló que de los dos millones 780 mil 759 hogares a nivel nacional encuestadas, un millón 711 mil 151 cuentan con un jefe de hogar masculino, representando el 61.5 % de la totalidad, esto no implica que sean padres de familias.

La mayoría de los padres jefes de hogar se concentra en edades adultas: el 33 % son entre un rango de 45-59 años, 23.8 % de 60 años en adelante, 23.3 % de 35-44 años, 17 % de 25-34 años y 2.9 % de 15-24 años.

Del total de un millón 174 mil 850 padres de familia que son jefes de hogar y conviven con sus hijos, el 51.5% reside en el área urbana, equivalente a 604 mil 903 casos.

Mientras que el 48.5% vive en el área rural, representando 569 mil 947 padres de familias.

Dentro del ámbito urbano, se observa que el Distrito Central concentra el 10.6% del total nacional, seguido de la ciudad de San Pedro Sula con 6.8 %.

En cuanto al nivel educativo, la mayor proporción se concentra en niveles de educación básica. Del total de padres, el 55.3% cuenta con educación básica de primero a sexto grado, equivalente a 649 mil 217 personas.

Les sigue la educación media, con 13.9% (162 mil 814 padres), mientras que quienes no tienen ningún nivel educativo formal representan 11.9% y aquellos con educación superior alcanzan 8.8% que equivale a 103 mil 436 padres.

Con relación al estado civil de los padres de familias, el 48.3 % está en unión libre, 44.7 % que están casados, 2.9 % son solteros, 2.8 % que son viudos y 1.2 % que están separados o divorciados.

Por otro lado, señaló que el ingreso per cápita de estos hogares presenta un promedio nacional de cuatro mil 228 lempiras. Cinco mil 606 lempiras en el área urbana y dos mil 778 lempiras en la zona rural.

En cuanto a la inserción en el mercado laboral, los padres jefes de hogar presentan una alta participación en la actividad económica. Un 83.8 % se encuentran ocupados, 1.5 % están desocupados y 14.7 % están fuera de la fuerza de trabajo.

Entre los padres jefes de hogar que se encuentran ocupados, la mayor proporción trabaja como empleado u obrero del sector privado, representando el 57.6% del total que son 563 mil 827 casos.

Según la rama de actividad económica, los padres jefes de hogar ocupados se concentran principalmente en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, actividad que agrupa al 34.3% de este grupo. AG