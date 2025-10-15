Industria de la construcción afirma colaboración para atender emergencia, pero pide al gobierno pagar la deuda

Tegucigalpa – El Comité Interinstitucional de la Industria de la Construcción solicitó este miércoles al gobierno que pague las deudas pendientes que posee con varias empresas y contratistas de este rubro sin perjudicar la reasignación de recursos para la contratación directa ante la declaratoria de emergencia.

A través de un comunicado, la industria de la construcción se refiere a la declaratoria de emergencia por 45 días para contratación directa de obras, bienes y servicio para atender el impacto de la emergencia nacional.

Sin embargo, recordó a las autoridades que mantiene deuda acumulada con empresas constructoras, consultoras y contratistas individuales que tienen una grave situación financiera por el no pago de lo adeudado.

Añadió que el no pago de la deuda dificulta el cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y operativas.

La industria de la construcción reiteró su apoyo de colaborar con el gobierno para dar respuesta a la emergencia, pero que su apoyo no puede ser del 100 %.

Enfatizó que no se suspenda las obligaciones de pago por obras debidamente ejecutadas y recibidas, garantizando la continuidad de los proyectos públicos.

Asimismo, solicitó al gobierno que se coordine con la Secretaría de Finanzas y las instituciones ejecutoras de mecanismos de conciliación de saldos y priorización de pagos, asignando más fondos para garantizar el pago de la deuda.

Finalmente, remarcó que las empresas afiliadas al rubro están a la disposición del gobierno para brindar apoyo técnico, logístico y operativo, pero consideró indispensable prever la afectación que la falta de recursos provoca. AG