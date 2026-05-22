Industria de estructuras metálicas gana terreno en exportaciones hondureñas

Tegucigalpa- El empresario Mauricio Kattán destacó el crecimiento que ha registrado la industria de estructuras metálicas en Honduras, impulsada por exportaciones hacia distintos países de Latinoamérica.

Según detalló, las exportaciones del sector generan entre tres y cinco millones de dólares anuales, aunque los montos varían de acuerdo a cada proyecto.

Kattán explicó que empresas nacionales han logrado especializarse en la fabricación y transformación metálica para infraestructura, lo que diversifica así la oferta exportadora del país.

Entre los principales trabajos desarrollados figuran tuberías de alto diámetro, puentes, compuertas y estructuras metálicas para edificios industriales y proyectos hidroeléctricos.

El empresario señaló que uno de los mercados más importantes en los que han participado ha sido Perú, donde colaboraron en una hidroeléctrica de 500 megavatios. Además, mencionó proyectos ejecutados en Panamá y otros países de Centroamérica.

Kattán indicó que gran parte de la producción se realiza en plantas ubicadas en Choloma, desde donde también se coordinan procesos de instalación y ejecución en los países donde se desarrollan las obras. AD