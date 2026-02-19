Industria azucarera: Generador de miles de empleos en Honduras

Tegucigalpa – Pasan los años y observamos el enorme desarrollo económico que le genera el azúcar al país, sin embargo, ese crecimiento va más allá de un producto, destacando la enorme labor que genera la agroindustria azucarera de Honduras como uno de los pilares fundamentales que sostienen la economía del país con su amplia generación de empleo.

Esta agroindustria dulce que tiene Honduras se convierte en el máximo empleador de la población económicamente activa que habita en sus respectivas áreas de influencia. Alcanzando hasta un 40% por ciento de la oferta laboral en esas regiones.

Cada año la cadena del sector azucarero emplea a alrededor de 200 mil personas, entre trabajos directos, indirectos y actividades conexas. Invirtiendo millones de lempiras en programas de salud, seguridad ocupacional y bienestar para los colaboradores, garantizando así el trabajo decente y seguro para el correcto desempeño laboral. Además, se invierten grandes cantidades en formación y capacitación, siendo uno de los principales formadores de profesionales en el campo agroindustrial.

Las comunidades de influencia del sector azucarero han mostrado un importante crecimiento en prosperidad y desarrollo económico sostenible, gracias a la formación y especialización en las diferentes áreas operativas de las empresas azucareras, considerándolas como “fuente de formación técnica, desarrollo y profesionalismo” para la comunidad.

“Impactamos de manera positiva y generamos desarrollo para nuestras comunidades de influencia; las técnicas y oportunidades laborales implementadas a lo largo de los últimos años nos permiten ser la principal fuente de empleo en nuestras áreas de influencia”, – informó el Abogado Gerardo J. Guillén, Director Ejecutivo de la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras, APAH.

De esta forma, el país se desarrolla gracias a la producción de azúcar y la sostenibilidad que este sector representa para Honduras y su gente.