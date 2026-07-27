Industria avícola prevé mantener crecimiento del 4 % con reinversión de $200 millones

Tegucigalpa- El productor agroindustrial Alberto Bográn informó que la industria avícola hondureña mantiene un crecimiento sostenido de entre el 3 y el 4 % anual, impulsado por un proceso de reinversión que ronda los 200 millones de dólares, aunque aclaró que estos recursos no corresponden a nuevas inversiones.

Bográn señaló que el sector espera cerrar este año con un crecimiento cercano al 4 %, manteniendo la tendencia registrada en los últimos años y garantizando el abastecimiento de carne de pollo y huevo para el mercado nacional.

«La industria avícola ha venido creciendo un 4 % anual y esperamos mantener ese comportamiento este año. Son buenas noticias, especialmente porque seguimos garantizando la seguridad alimentaria del país y el abastecimiento de carne de pollo y huevo durante todo el año», expresó.

El representante del sector explicó que las inversiones actuales corresponden principalmente a la modernización y ampliación de la capacidad instalada de las empresas avícolas. «Andamos alrededor de los 200 millones de dólares, como mínimo en reinversión”. Pero anotó que los altos costos de producción no permiten nueva inversión.

El empresario advirtió que el crecimiento de la industria continúa limitado por factores como el acceso al financiamiento, los elevados costos de la energía eléctrica y los problemas de seguridad.

«Tenemos que analizar las condiciones del país. Los altos costos de energía, el financiamiento para el sector y el tema de la seguridad frenan el crecimiento de la producción. Esperamos crecer al 4 %, pero debemos mejorar aún más las condiciones para que el sector pueda desarrollarse de mejor forma», indicó.

Bográn reiteró el compromiso de la industria avícola de ofrecer alimentos de alta calidad, inocuos y accesibles para la población hondureña.LB