Indulto de Trump a JOH estaría reconociendo que justicia de EEUU condena inocentes: expresidente Correa

Tegucigalpa – Para el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, la decisión del mandatario Donald Trump de indultar al exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico, estaría demostrando que la justicia de Estados Unidos condena a inocentes.

Mediante su red social X, el político ecuatoriano calificó como tremendo el anuncio de Trump de conceder perdón al expresidente hondureño.

“Aquí se desnuda toda la hipocresía sobre la «lucha» contra el narcotráfico.

Juan Orlando Hernández fue extraditado y condenado en a ESTADOS UNIDOS. Es decir, estarían reconociendo que su propia justicia condena a «inocentes»”.

Según la reflexión de Correa: “La verdad es que eres «narco» dependiendo de si eres amigo o «enemigo»”.

Correo acentuó que “con esto Trump destruye cualquier vestigio moral que quedaba en su supuesta guerra contra las drogas y aclara muchísimas cosas que solo un tonto puede negarse a ver”.

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó su total respaldo al presidenciable nacionalista Nasry Asfura, a quien dijo apoyará en el caso que gane las elecciones del domingo, igualmente prometió un indulto para el exmandatario Juan Orlando Hernández condenado a 45 años de cárcel por delitos de narcotráfico en 2024. JS