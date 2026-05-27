Indígenas Nahuas protestan frente a los juzgados donde exigen respeto a sus derechos en Olancho

Tegucigalpa- Representantes de pueblos indígenas Nahuas del municipio de Gualaco llegaron este miércoles hasta los juzgados para realizar una protesta y exigir justicia ante las acciones legales emprendidas contra miembros de sus comunidades.

Los manifestantes denunciaron que varios pobladores enfrentan órdenes de captura luego de oponerse a las actividades de una compañía maderera que opera en la zona, situación que, aseguran, ha generado conflicto en sus territorios ancestrales.

Según los representantes indígenas, las acusaciones surgieron después de que las comunidades defendieran los bosques y recursos naturales del sector, argumentando que las actividades extractivas ponen en riesgo el medio ambiente y sus formas de vida.

Los protestantes calificaron las acciones judiciales como una criminalización de la lucha ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas, por lo que exigieron el cese de las órdenes de captura y respeto a sus territorios.

Durante la manifestación, los participantes hicieron un llamado a las autoridades judiciales y gubernamentales para que investiguen las denuncias relacionadas con la explotación forestal y garanticen la protección de los derechos de las comunidades originarias. IR