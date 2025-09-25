Incursión de buque salvadoreño genera tensión marítima en aguas hondureñas

Tegucigalpa– La Fuerza Naval de Honduras reportó un incidente en el marco de la operación coordinada “Soberanía Caribe Norte y Soberanía Pacífico Fase V”, luego de que la embarcación PM-8 de la Marina Nacional de El Salvador ingresara en aguas jurisdiccionales hondureñas ayer 24 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el informe oficial, el buque salvadoreño adoptó una posición beligerante al colocarse frente a proa del guardacostas hondureño Guaymuras, interrumpiendo su navegación. La acción fue calificada como una profanación a la soberanía nacional.

Ante la situación, el personal naval de Honduras exigió el abandono inmediato del área mientras se notificaba al escalón superior. Como medida de respuesta, se desplegaron dos Unidades de Reacción Rápida artilladas y el guardacostas Honduras, colocándose en posición de zafarrancho de combate.

Además, se alertó al BATNAMAP y al Segundo Batallón de Infantería de Marina, listos para movilizarse en caso de una escalada del conflicto.

La tensión se prolongó hasta las 17:20 horas, cuando la embarcación salvadoreña PM-8 se retiró hacia sus aguas jurisdiccionales, evitando un enfrentamiento mayor. El retiro fue notificado oficialmente a las autoridades hondureñas en el marco de la operación.

Según se informa en el periódico de las Fuerzas Armadas de Honduras, tras el incidente, el Alto Mando de la Fuerza Naval de Honduras ordenó continuar con las operaciones programadas.LB