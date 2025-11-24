Incumplimiento del silencio electoral será sancionado con L. 556 mil lempiras

Tegucigalpa – El comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Emilio Hércules, dijo que pese a la falta de fondos por la falta de presupuesto vigilarán que se respete el silencio electoral.

“Es importante que se respete la normativa ya que a partir de mañana martes quedan prohibidas las manifestaciones públicas de los diferentes candidatos”, señaló.

(Leer) CNE recuerda inicio del silencio electoral a partir de esta medianoche

Hércules indicó que también queda prohibida la publicación total o parcial de los sondeos de opinión pública, “si podrán realizar, pero manteniéndolas a lo interno de cada uno de los partidos políticos.

De acuerdo a la ley, el incumplimiento del silencio electoral será la aplicación de una multa de 40 salarios mínimos, que en base a la tabla del salario mínimo vigente el monto rondará los 556 mil lempiras a cada uno de los candidatos a cargos de elección popular que incumplan la normativa.

“El compromiso del pleno de comisionados se mantiene vigente en temas de transparencia, máxima divulgación vamos a estar monitoreando las diferentes actividades durante el silencio electoral y hasta llegar al domingo 30 de noviembre que es día de las elecciones”. VC