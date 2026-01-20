Incontrolable la agresividad de colectivos Libre

Tegucigalpa – Los colectivos de Libertad y Refundación (Libre), siguen intimidando, agrediendo y paralizando la movilidad en la capital, mientras exigen un conteo de voto por voto que ni siquiera le da la oportunidad de ser la segunda fuerza política en el país, pues los resultados de los comicios del 30 de noviembre ponen al actual partido gobernante como el gran perdedor.

– Antes y después de las elecciones, los colectivos mostraron su rostro violento, primero contra funcionarios electorales y luego contra los resultados.

Los ataques contra la periodista Claudia Cáceres, quien labora desde hace varios años en la radioemisora Radio Cadena Voces (RCV) y contra el diputado electo Rolando Contreras, hermano del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, ocurridos este martes son los ataques más recientes de los militantes de Libre, pero no son los únicos en una estela de agresividad.

(Leer) Colectivos de Libre agreden a periodista de RCV

Hace dos semanas, la diputada Gladys Aurora López resultó con graves lesiones tras la explosión de un artefacto en los bajos del Congreso Nacional en un incidente que involucra a los simpatizantes de Libre, quienes habían sido convocados por el presidente del Legislativo, Luis Redondo en la que fue la última sesión legislativa dirigida por el diputado de Libre.

Mientras la parlamentaria resultó con quemaduras en el cuello y hombro, además de daños en el oído, a Rolando Contreras, las turbas de Libre le arrebataron la credencial que le había extendido minutos el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, los colectivos quemaron el documento ante la vista y paciencia de los pocos efectivos policiales presentes en el sitio.

A la periodista del medio de comunicación RCV, un férreo medio crítico del gobierno, los militantes del partido de izquierda le arrebataron y revisaron la mochila que portaba, mientras le gritaban amenazas directas e incitaban a la violencia.

(Leer) CPH denuncia a colectivos por violencia contra la prensa

La intolerancia a la crítica por parte de altos funcionarios del gobierno de Libre parece haber escalado hasta sus bases.

“Fui sometida a un acto de intimidación, acoso y violencia, únicamente por ejercer mi labor como comunicadora, doy gracias a Dios por salvaguardar mi vida, yo les decía no me vayan a golpear yo ando trabajo, les agradezco por no haberme golpeado, Dios los guarde”, relató Cáceres.

Otros medios que han sido intimidados por los seguidores del Libre incluyen a HCH. En este caso, las cámaras han registrado las agresiones a la periodista María Fernanda Martínez, justo cuando cubría un evento del alcalde capitalino, así como a su colega Luis Anariba y a su compañero camarógrafo. También agredieron a Alex Cáceres, en un hecho que data de los inicios de la gestión de Xiomara Castro.

El presidente del Colegio de Periodista de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra, ha condenado estos reiterados ataques a los comunicadores ocurridos en el ejercicio de su profesión.

(Leer) Políticos electos se solidarizan con su colega Rolando Contreras agredido por colectivos de Libre

“No sabíamos que ahora era prohibido cubrir un evento porque lo que reciben los periodistas son agresiones, insisto este es un llamado a los líderes de Libre para que llamen a la cordura, cambiar el lenguaje en contra de los periodistas y medios de comunicación, se han hecho advertencias tanto a nivel nacional como internacional”, dijo a periodistas.



Bombas molotov contra escrutadores

El periodo pre y postelectoral ha estado marcado por la violencia, donde los colectivos destacan por su papel protagónico, no solo por las de vías públicas y edificios estatales, sino los choques directos.

Tres semanas después de las elecciones generales, un grupo de pastores evangélicos que llegaron a orar para pedir por el inicio del escrutinio especial fueron agredidos, mientras que los agentes policiales no se inmutaron al ver las agresiones.

(Leer) Tres escrutadores del PN heridos por bomba molotov lanzada en las afueras del Infop

El presidente de la Confederación Evangélica, Gerardo Irías, informó que los líderes evangélicos llegaron a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), sobre el bulevar Fuerzas Armadas para ingresar al lugar donde se realizarían el conteo especial cuando empezaron a ser atacados verbal y físicamente.

Lo más lamentable -dijo el pastor Irías-, es que los miembros de la Policía Nacional que estaban ahí resguardando no reaccionaron a la agresión, seguramente por miedo tras los despidos exigidos por la presidenta Xiomara Castro.

En la época previo al inicio del escrutinio, en una de las tomas de carreteras y quemas de llantas -muy de moda en estos días – los colectivos de Libre impidieron el paso de motociclistas y conductores de vehículos y según imágenes divulgadas por medios de comunicación, bajaron a un joven de la motocicleta en que se transportaba y se le fueron a los golpes.

Una vez iniciado el escrutinio, donde las afueras del Infop se convirtieron en el campamento de los seguidores de Libre, un grupo de escrutadores fueron atacados y tres resultaron lesionados.

Los tres escrutadores, pertenecientes al Partido Nacional resultaron heridos luego que sujetos lanzaran una bomba molotov al interior del autobús que los trasladaba a sus viviendas tras una jornada de 12 horas.

(Leer) Consejeras del CNE lamentan violencia política y llaman a defender la democracia tras ataque a escrutadores

“No podemos llegar a este tipo de violencia. Ya tienen ubicada a la gente, en qué buses se va cada persona. Es una persecución cuando esta gente solo viene a trabajar”, reclamó en ese momento Roberto Mourra, representante de los escrutadores del Partido Nacional. VC