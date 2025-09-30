spot_imgspot_img
Incomunicados pobladores entre Santa Rita y Copán Ruinas, occidente de Honduras

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Una falla geológica tiene incomunicados los municipios de Santa Rita y Copán Ruinas en el occidente de Honduras.

La falla que se registra en la carretera CA-11 se ha activado producto de la actividad lluviosa que mantiene saturado el suelo.

En ese sentido, los alcaldes de ambos municipios lamentaron que han venido pidiendo al ministro de Infraestructura, Octavio Pineda apoyo para solventar la problemática previo a las lluvias pero la misma fue imposible.

En tal razón señalaron que buscarán la forma de habilitar el paso por la zona que también afecta la llegada de mercadería hacia la zona fronteriza con Guatemala.

Hasta el momento la zona es intransitable ya que la falla se ha prolongado en el sector. IR

