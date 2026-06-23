Incomunicadas más de 900 familias en Costa de los Amates por crecida del río Goascorán

Tegucigalpa- Más de 900 familias de 16 comunidades de la Costa de los Amates permanecen incomunicadas debido a la crecida del río Goascorán, que volvió a cubrir el vado utilizado como principal vía de acceso a la zona.

La emergencia ha dificultado la movilidad de los habitantes, quienes enfrentan una vez más el aislamiento provocado por el incremento del caudal del afluente durante la temporada lluviosa.

El alcalde del municipio de Alianza, Faustino Manzanares, lamentó que, pese a las gestiones realizadas durante varios años, las autoridades competentes no hayan ejecutado obras permanentes de mitigación que permitan reducir el impacto de las crecidas y garantizar la conectividad de las comunidades afectadas.

“Cada vez que aumenta el nivel del río, cientos de familias quedan prácticamente aisladas. Hemos realizado múltiples solicitudes, pero aún no se concretan soluciones definitivas”, manifestó el edil.

Por su parte, autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) reiteraron el llamado a la población a mantenerse alerta, especialmente a quienes transitan por el sector conocido como paso de Ercilia, debido al riesgo que representa el aumento del caudal.

Como medida temporal, desde ayer fue habilitado el servicio de lancha para facilitar el traslado de personas entre ambos lados del río. Sin embargo, las autoridades recomendaron realizar únicamente viajes estrictamente necesarios mientras persistan las condiciones de riesgo.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en la zona y no descartan nuevas restricciones si continúan las lluvias en la cuenca del río Goascorán.LB