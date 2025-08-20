Incomunicadas diversos poblados tras ceder puente en Olancho

Tegucigalpa– Las fuertes lluvias registradas en el departamento de Olancho han provocado severos daños tras ceder una caja puente que conecta los municipios de San Francisco de La Paz y Guarizama.

La caída de la caja puente ha dejado varias comunidades quedaron incomunicadas por el desbordamiento de ríos y quebradas.

La situación obligó a los pobladores a improvisar rescates para poder trasladar a adultos mayores y personas vulnerables.

En las imágenes compartidas desde la zona se observa cómo los vecinos, en un esfuerzo solidario, cargan en brazos a los afectados para sacarlos del agua y llevarlos hacia lugares seguros.

Las corrientes también han dañado caminos rurales, dificultando el acceso de vehículos y la asistencia inmediata de las autoridades de socorro.

Los pobladores indicaron que al menos seis comunidades quedaron incomunicadas porque no hay cómo movilizarse por la zona.

“Todos los años pasa esto, la crecida de los ríos, sin embargo la caja puente que se hizo no resistió la fuerza del agua y se terminó llevando la caja puente”, sostuvo don Román Ruiz, un poblador de la zona afectada. IR