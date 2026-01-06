Incluso marginados acompañamos a Nasralla, asegura diputado Rodríguez

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Nasser Rodríguez, afirmó este lunes que la división marcó en ese instituto político desde el inicio de la campaña electoral donde los partidarios de Jorge Cálix fueron marginados.

“Nosotros al ingeniero Salvador Nasralla lo acompañamos incluso marginados, porque el sector de Jorge fue marginado completamente por la comisión de campaña y por su esposa (Iroshka Elvir) y aun así, por el bien del partido, porque creímos en él, porque somos disciplinados lo acompañamos hasta el último día”, aseguró.

El parlamentario rechazó los señalamientos de que los liberales están dejando solo al expresidenciable Salvador Nasralla, quien obtuvo un segundo lugar en los comicios del 30 de noviembre, con un margen estrecho.

“Más que dejarlo solo yo vería que quienes se lucraron de él como diputados y alcaldes, que tuvieron que estar a su lado, no lo acompañaron”, dijo al mencionar que cuando los cuadros de Cálix llegaban a las reuniones, estas personas los hacían a un lado. VC