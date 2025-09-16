Inclusión en listado de países de alto tránsito de drogas reflejan falta de políticas de gobierno: Germán Licona

Tegucigalpa – El analista en materia de seguridad, Germán Licona señaló la falta de políticas de gobierno como la responsable de que Honduras siga figurando en la lista de naciones de mayor tránsito o producción ilícita de drogas, en el marco de la estrategia global contra el narcotráfico.

(Leer) EEUU incluye a Honduras en lista de países de alto tránsito de drogas en 2025

“Aquí un gobierno entra y no toma lo bueno de los gobiernos anteriores, empiezan a imponer patrones diferentes, empiezan a imponer unas situaciones en las cuales no dan resultado y siguen patinando en lo mismo, porque al final las estructuras criminales siempre se van infiltrando”, afirmó.

El experto en seguridad refirió que debido al aspecto geográfico, político y económico para muchos ha sido ganancioso, “pero ha afectado nuestro territorio, ha habido muchas muertes violentas, así como un desincentivo a la producción tanto de empresas nacionales como internacionales porque producto de la narco actividad y las pandillas de nuestro país se van vinculando con ese actuar y eso nos va generando más desencanto en quienes deberían de incorporarse a los emprendimientos económicos”, observó.

La lista publicada en las últimas horas por la Casa Blanca incluye además de Honduras, a países de América Latina como México, Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Perú, además de otros en Asia y el Caribe.

Licona enfatizó que el compromiso institucional, los principios y valores envuelven a tener funcionarios que tienen precio en relación al tema del narcotráfico, donde quienes pagan las consecuencias son los hondureños.

Para el profesional del derecho, estar en ese listado hace ver mal a Honduras, “nos hace ver como un país que tenemos grandes recursos pero que estamos a expensas de que los que nos dirigen se involucren activamente en esos temas y vean como los narcodictadores, narcorefundadores son más de lo mismo y eso sí nos preocupa”. VC