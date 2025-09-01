Incineran más de 54 kilos de cocaína decomisada en cuatro operaciones

Tegucigalpa – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), realizó este lunes la incineración y destrucción de más de 54 paquetes de clorhidrato de cocaína, que fueron decomisados en cuatro distintas operaciones en varias partes del país.

Uno de los casos corresponde a 52 kilos que fueron incautados luego de un operativo de la Fuerza Naval en el sector de Arrecifes Medialuna en el Caribe hondureño, los bultos fueron inspeccionados por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), quienes constataron que se trataba de droga.

Otro de los decomisos corresponde a 2 mil 325. 4 gramos de cocaína y 96.6 gramos de «piedra» (crack), según dictámenes toxicológicos oficiales.

Asimismo, dos kilos más de cocaína fueron destruidos tras su decomiso y el cuarto caso corresponde a la incineración de 996.9 gramos de cocaína.

Todos estos casos son conocidos por las Secciones Antidrogas y de Investigaciones Sensitivas de la FESCCO.

La quema de la droga se realizó en las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), como parte de los procedimientos judiciales en dos casos vinculados al delito de tráfico de drogas. (RO)