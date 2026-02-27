Incineran droga, armas y municiones decomisadas en requisa de junio del 2025

Tegucigalpa– El Instituto Nacional Penitenciario procedieron hoy a incinerar droga, armas y equipo tecnológico decomisado en requisa realizadas en junio de 2025.

El INP en coordinación con la Policía Militar del Orden Público, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, realizaron la acción en cumplimiento de una orden judicial.

La evidencia se decomisó durante una requisa realizada en junio del 2025 que incluye: 51 paquetes con marihuana, 520 puntas de cocaína, 1,610 proyectiles de diferente calibre, un fusil lanza granadas de 40 milímetros, un fusil RPG-7, dos fusiles AK47, 30 cargadores y una granada de 40 milímetros, la cual no cuenta con su ojiva, pero sí con su carga propulsora.

Asimismo, siete placas de metal, dos antenas Stirling, cinco extensores de wifi, siete repetidores de wifi, seis enrutadores de wifi, tres módems inalámbricos para wifi, once adaptadores para wifi, diez conectores de pared, un router y un binocular color negro.

Con esta incineración, el INP reitera su compromiso de continuar trabajando en mantener el orden y control de los centros penitenciarios, garantizando espacios seguros, de sana convivencia en el marco del respeto de los Derechos Humanos. IR