Incineran 70 kilos de cocaína valorados en más de L. 20 millones

Tegucigalpa – La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones del Estado, realizó el proceso de incineración y destrucción de 70 kilos de clorhidrato de cocaína, decomisados durante una operación ejecutada en la aldea Telica, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, el 1 de mayo del presente año, donde también se detuvo a un sujeto.

La destrucción del cargamento ilícito se llevó a cabo en las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en la capital de la República, luego de haberse agotado el debido procedimiento legal correspondiente bajo la supervisión de las autoridades competentes.

Durante la actividad estuvieron presentes representantes de diferentes instituciones estatales, quienes dieron fe y transparencia al proceso de destrucción de la droga, como parte de los protocolos establecidos en materia de combate al narcotráfico y manejo de evidencia relacionada con delitos de crimen organizado.

Asimismo, especialistas de Medicina Forense realizaron las respectivas pruebas de campo, confirmando científicamente que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína, procediendo posteriormente con la incineración total del cargamento que presentaba diferentes marquillas utilizadas por estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.

La operación antidrogas que permitió el decomiso e incineración de este fuerte cargamento de estupefacientes fue ejecutada por especialistas de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), evitando que millones de dosis llegaran al mercado ilícito y afectando directamente las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en el país. JS