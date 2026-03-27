Incineran 252 kilos de cocaína incautada en diferentes operaciones

Tegucigalpa – Autoridades llevaron a cabo la incineración de 252 kilos de cocaína, como parte del procedimiento legal correspondiente tras su decomiso en distintas operaciones ejecutadas a nivel nacional.

La destrucción del estupefaciente se realizó en las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Las autoridades indicaron que la acción se realizó en cumplimiento estrictamente de los protocolos establecidos por la normativa vigente y bajo las medidas de seguridad requeridas.

Asimismo, el estupefaciente destruido tendría un valor aproximado de 60 millones 187 mil 400 lempiras representando un fuerte golpe económico a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

En la incineración participaron representantes de los diferentes entes de seguridad del país, y fiscales del Ministerio Público. IR