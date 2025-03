Incertidumbre y sospechas marcan la recta final de las elecciones primarias

Tegucigalpa – A sólo cuatro días de las elecciones primarias en Honduras, la incertidumbre se ha convertido en un factor predominante debido a diversas situaciones que han generado suspicacia, iniciando con la aprobación tardía del presupuesto electoral y la falta de reformas en el sistema de votación.

Cossette López, consejera del CNE.

Analistas políticos han señalado que la ausencia de reformas electorales ha limitado cualquier mejora en el proceso electoral. A esta situación se suma la reciente denuncia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien advirtió sobre una propuesta que busca no computar en el recuento preliminar las actas electorales enviadas por juntas donde no se utilizó el dispositivo biométrico.

Según López, estas actas sólo serían contadas una vez que el material llegue a las instalaciones del organismo electoral.

Según expuso la consejera la propuesta fue planteada el pasado 26 de febrero por el consejero del CNE, Marlon Ochoa, lo que generó una fuerte reacción por parte de López. «Es apostar a que fracase el proceso y no nos sirva para reducir la incertidumbre la noche de las elecciones», expresó, advirtiendo que la medida podría provocar «más caos y mayores problemas» en el escrutinio.

Yani Rosenthal.

Sorpresa y dudas

Por su parte, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, manifestó su sorpresa ante la propuesta de Ochoa. «Ha sido una sorpresa para nosotros que surgiera esa idea de que si no viene el dato biométrico no se va a divulgar», declaró a medios de comunicación.

A estas críticas se sumó el dirigente y precandidato a diputado del Partido Liberal, José Luis Moncada, quien expresó su preocupación por lo que considera un obstáculo a la transparencia del proceso electoral.

«La ley es clara: el acta que llegue debe publicarse. La biometría no es condicionante. No se somete la publicación a la biometría. Creo que aquí hay algo que no está quedando claro. ¿Cuál es la intención?», cuestionó Moncada. Asimismo, instó a la representante liberal en el CNE, Ana Paola Hall, a adoptar una postura más firme en defensa de los intereses de su partido.

Marlon Ochoa, consejero del CNE.

Denuncia tras denuncia

Por su parte, el consejero Marlon Ochoa defendió su posición y denunció que existen planes para no usar los dispositivos biométricos el día de la elección.

«A mí me queda claro que existe un plan de no utilizar el dispositivo biométrico el día de la elección», sostuvo en declaraciones a la prensa. Además, planteó la interrogante sobre qué hará el CNE en caso de detectarse un acto de fraude en una junta receptora de votos el domingo.

Las elecciones primarias e internas de este domingo contarán con la participación de los partidos Nacional, Liberal y Libre, en las que más de cinco millones de hondureños están convocados a elegir a sus candidatos presidenciales, diputados, alcaldes y autoridades internas de cada agrupación política, mismos que pasarán a la siguiente fase de la contienda electoral para las elecciones generales que se celebrarán en noviembre.

Sin embargo, la incertidumbre en torno a la transparencia del proceso y las decisiones del CNE han aumentado la desconfianza del pueblo hondureño en la clase política, generando más dudas sobre el respeto al voto ciudadano en un contexto de creciente desesperanza. LB