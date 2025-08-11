Incertidumbre política y altos intereses ha paralizado la construcción de 25 torres

Tegucigalpa – El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy señaló que la incertidumbre política ha generado la paralización de la construcción de 25 torres de edificios y como consecuencia la pérdida de 60 mil empleos en el rubro de la construcción en general.

El empresario de la construcción estimó que esta crisis ha afectado inversiones por encima de 3 mil millones de lempiras.

“La incertidumbre política ha hecho que se paren muchos proyectos y las tasa de intereses que están demasiado altas debido a la política monetaria del Banco Central de Honduras (BCH)”, dijo.

(Leer) Caída de la construcción, un duro golpe para la mano de obra hondureña

En tal sentido, destacó la urgencia de revisar tanto la Tasa de Política Monetaria (TPM), pues el alza que realizó el Banco Central de Honduras (BCH) en 2024, causó un incremento del interés bancario. Asimismo, el Estado debe revisar el encaje monetario, pidió.

(Leer) Construcción privada disminuyó en Honduras en 17 % en primer trimestre de 2025

“Si tuviéramos interés bancarios más bajos, menores de 10 % en el caso de viviendas, podríamos nosotros darle mayores opciones a la gente”, afirmó al destacar que en la actualidad están dadas las condiciones para que se realicen esas revisiones. VC