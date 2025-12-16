Incertidumbre política provoca caída de más del 70 % en ventas navideñas, advierte Gremipeh

Tegucigalpa – La incertidumbre política que atraviesa el país está impactando de forma severa a la micro y pequeña empresa, al punto de provocar una caída de más de un 70 % en las ventas navideñas, denunció Víctorino Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa de Honduras (Gremipeh).

Carranza aseguró que el término “incertidumbre” resulta incluso insuficiente para describir el escenario actual, señalando que las acciones de los actores políticos han generado un ambiente de inestabilidad que está golpeando directamente al comercio.

“Las ventas se nos están yendo abajo y eso nos ha afectado grandemente. La gente está emocionalmente desequilibrada; llaman, preguntan cómo va todo, pero no están apoyando a la micro y pequeña empresa”, expresó.

Según el dirigente gremial, la temporada de fin de año, que tradicionalmente representa uno de los períodos más fuertes para el sector, ha sido prácticamente “arrebatada” a las Mipymes. “Nos están robando la Navidad a todos. Normalmente generamos entre 5 mil y 6 mil millones de lempiras de octubre a noviembre, y ahora apenas vamos a llegar a 4 millones a mitad de diciembre”, lamentó.

Carranza también cuestionó duramente a la clase política, acusándola de no pensar en el impacto de sus decisiones sobre el sector productivo. “Nadie piensa en las Mipymes, es una desfachatez de los políticos. Querían que el pueblo fuera a votar y la población cumplió y dio con el látigo a Libre; ellos tienen que entender que perdieron”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado urgente a poner fin a la confrontación política y a generar condiciones de estabilidad. “Nosotros somos motor de desarrollo y necesitamos certidumbre. Los políticos deben parar esta situación. El próximo gobierno tiene que pensar en el país y en el sector productivo, que ha sido seriamente perjudicado”, concluyó. LB