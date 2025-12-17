Incertidumbre política está afectando la economía hondureña, advierte economista

Tegucigalpa – La jefa del departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa, señaló este miércoles que la incertidumbre política está afectando la economía hondureña.

Para el caso mencionó que había proyecciones de que para este periodo decembrino circularía mil 900 millones de lempiras diarios por temas de aguinaldo, bonificaciones y remesas familiares, no obstante la especialista en economía dijo que el consumo se está viendo afectado.

“Estamos ante una época en que el consumo naturalmente suele ser mayor, y hemos observado cómo ha habido cierta contención por parte de muchos hondureños y por parte también de los mismos empresarios”, dijo.

Ochoa detalló que al haber este tipo de situaciones el empresario de capital nacional procura invertir menos por esa duda, porque no se sabe que va a ocurrir.

Otro efecto que genera la incertidumbre alimentado ante la falta de la declaratoria electoral y el caos generado desde el partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre), es que tanto empresarios como personas naturales tratan de protegerse y tratan de convertir sus ahorros y parte de su dinero a una moneda mucho más fuerte, que en este caso es el dólar.

“Ya estamos viendo elementos como el encarecimiento de los precios, el tema de la inflación, datos del Banco Central de Honduras (BCH) que ésta incrementó al cierre de noviembre, 5.09, está por encima de lo que se había planificado y esto es multicausal, pero hay un elemento que también está generando presión y es el tema especulativo”, advirtió.

En tal sentido, “todo esto, de alguna forma incide en esa decisión de consumo, mucha gente ha tomado la decisión de consumir menos, de ahorrar, de prevenir y considerar qué puede ocurrir si no se logra tener un veredicto final en el tema electoral y lo que hace es guardar un colchoncito”, afirmó. VC