Incertidumbre política, elemento que más espanta la inversión en Honduras: Julio Raudales

Tegucigalpa – El expresidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), Julio Raudales, señaló que la incertidumbre política es el elemento que más espanta la inversión en Honduras.

Si bien la incertidumbre política tiene un alto impacto en general, este se aumenta cuando se habla del sector maquila, reflexionó.

Explicó que las maquilas son naves que se construyen para producir, lo que facilita la inversión, pero esa facilidad también hace de las maquilas lo que se conoce como “industrias golondrinas”, es decir que pueden volar o irse con mucha facilidad cuando el clima no es propicio.

Cabe señalar que la maquila textiles del Merendón, del grupo “Fruit of the Loom” ubicada en el sector de la Jutosa en Choloma, anunció en las últimas horas el cierre de operaciones.

En la misma laboran más de mil empleados que a partir de diciembre se quedarán sin su sustento mensual. La empresa también podrá en venta toda su maquinaria, se indicó.

Para el economista Raudales la actual incertidumbre política es el principal factor de estos cierres de maquilas. (RO)