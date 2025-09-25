Incertidumbre migratoria en EEUU presiona alza en remesas en 26 %

Tegucigalpa – Las remesas familiares a Honduras siguen en aumento ante la incertidumbre migratoria en Estados Unidos, el, país de donde se origina la mayor parte de las divisas que ingresan al país por ese concepto, destacó este jueves el Boletín Económico de septiembre realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

“Al 11 de septiembre de 2025, Honduras ha recibido 8 mil 408.9 millones de dólares en concepto de remesas familiares, valor superior en mil 708.6 millones de dólares al monto enviado en la misma fecha del 2024”, reseña el informe económico.

En detalle, la oficial de Política Económica del Cohep, Yeni Antúnez destacó que esta cifra representa un aumento del 26 % en comparación con las remesas recibidas a la misma fecha en 2024.

En 2025, los migrantes enviaron en promedio 846.9 dólares al mes y para 2026, un 64 % prevé mantener este nivel, con mayor alza entre quienes no tienen documentación.

“Este aumento se relaciona con la incertidumbre en Estados Unidos sobre las nuevas políticas migratorias y la aplicación de un nuevo impuesto a partir de 2026”, refirió la economista.

Más del 88 % de los envíos proviene de Estados Unidos, donde viven alrededor de 1.8 millones de hondureños, entre inmigrantes legales e indocumentados.

En el análisis, la empresa privada recuerda además las expectativas de envío y retorno de migrantes para el 2026. El boletín detalla que el 63 % de los migrantes encuestados manifestó su intención de regresar a Honduras en un plazo de cinco años.

En 2024, Honduras recibió 9 mil 743 millones de dólares en remesas, y según proyecciones del Banco Central de Honduras (BCH), en 2025 superará los 10 mil 259.7 millones de dólares. VC