Incertidumbre entre empleados de maquila tras incendiarse en Cofradía, Cortés

San Pedro Sula– La incertidumbre embargo este miércoles a los empleados de la maquila de hilos y algodón que tomó fuego la noche del martes en Cofradía, Cortés, norte de Honduras.

El incendio consumió por completo la estructura donde decenas de personas laboran a diario en esa zona norte del país.

Los empleados se apersonaron esta mañana para saber cuál es la situación que les espera tras el siniestro.

Los colaboradores señalaron que están preocupados y en incertidumbre porque no hay nadie que les dé respuestas.

El llamado es a las autoridades de la Secretaria de Trabajo para que puedan dar una respuesta favorable a los empleados de la maquila.

Hasta el momento, se desconoce qué originó el siniestro que dejó pérdidas millonarias, por lo que un equipo técnico del Cuerpo de Bomberos realizará un estudio para determinar sus causas. IR