Incertidumbre electoral frena la inversión y el empleo en Honduras, reitera economista Helmis Cárdenas

Tegucigalpa – El economista Helmis Cárdenas advirtió que la actual campaña electoral se desarrolla en un ambiente de mayor incertidumbre que en procesos anteriores, lo que ya está afectando la inversión privada y la generación de empleo en el país.

“El panorama es más tenso que en años anteriores. Se está deteriorando la imagen de Honduras; en cada año electoral crece la incertidumbre y generalmente se posponen inversiones, pero este año la polarización es mucho mayor. Hay temor a que los contendientes no acepten los resultados y se produzca una desestabilización, incluso una crisis parecida a la de 2009”, expresó Cárdenas.

El economista hizo un llamado a respetar la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), recordando que solo la presidenta del ente electoral está facultada para leer los resultados. “Es fundamental acatar la institucionalidad; si los políticos no se ponen de acuerdo y las instituciones no funcionan, se debilita el estado de derecho, y sin estabilidad jurídica no puede haber confianza ni en la población ni en los inversionistas”, sostuvo.

Cárdenas enfatizó que la estabilidad macroeconómica depende del respeto a la ley y del funcionamiento de las instituciones, señalando que las Fuerzas Armadas también tienen la responsabilidad de resguardar la Constitución y garantizar la paz durante el proceso electoral. LB