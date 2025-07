Incertidumbre electoral: Ana Paola sigue desaparecida

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, sólo lanzó la «bomba» y desapareció. La consejera liberal, a través de un ‘X’, puso a disposición el cargo la mañana del miércoles y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. El anuncio causó un cisma y acentuó la crisis política que vive Honduras a menos de cinco meses para las elecciones.

– “Estos problemas tienen al pueblo en angustia, sin ver la luz. Ojalá la clase política tenga la sensatez para no poner en riesgo el proceso electoral y sepa defender la democracia”, caviló Olban Valladares.

La jornada de este jueves estuvo marcada por versiones de analistas que aseguran la consejera Hall debe presentar su renuncia ante la Cámara Legislativa, pero otros sugieren que no lo haga porque ese poder del Estado no es capaz de lograr acuerdos para nombrar al eventual sustituto. Se ocupa mayoría calificada -86 votos- para aceptar la dimisión y para nombrar el reemplazo.

Las máximas autoridades del Partido Liberal, incluido su presidenciable Salvador Nasralla, informaron que no han tenido comunicación con Ana Paola Hall aunque abrigan la esperanza que pueda existir intercambio de mensajes en las próximas horas.

Aunque la consejera liberal no ha formalizado su renuncia al cargo, se barajan nombres de sus posibles sustitutos, pero uno de ellos –Mauricio Villeda– declaró que no podía serlo porque la normativa vigente no permite que aspiren personas que ostentan cargos de elección popular.

Las presiones de grupos oficialistas hacia la consejera liberal han derivado en que pusiera a disposición el cargo que ostenta desde 2019.

[LEER] Entre llamados a renunciar y pedidos a continuar, se debate situación de Hall en CNE

El presidenciable Salvador Nasralla.

Se aceptará su renuncia: Nasralla

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se pronunció sobre la decisión de la consejera Ana Paola Hall de poner a disposición su cargo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), asegurando que su renuncia responde al “hostigamiento y presiones” ejercidas por el oficialismo a través de la candidata de Libre, Rixi Moncada.

“Ella no trabaja tranquila por las presiones que hay dentro del CNE de parte de Libre. Todo lo maneja Rixi Moncada”, afirmó Nasralla, quien además señaló que el oficialismo busca impedir que el Partido Liberal mantenga una representación en el órgano electoral.

Consultado sobre si debe aceptarse la renuncia de Hall, Nasralla fue categórico: “Por supuesto. Lo que yo propongo como candidato es que el mismo día que Ana Paola Hall presente su renuncia, el Congreso Nacional conozca los posibles reemplazos que vamos a proponer”.

Nasralla también subrayó que, mientras Hall no presente su renuncia formalmente, continuará respaldando su labor: “Estamos decidiendo quién la va a sustituir, pero si ella no renuncia, seguiremos contando con ella. Yo podría tener confianza”.

Renunciar es parte de sus derechos: feminista

Honorina Rodríguez, líder feminista.

A criterio de la defensora de derechos humanos, Honorina Rodríguez, la abogada Hall está en su derecho de interponer su renuncia como consejera del CNE y apuntó que en este tema también se debe considerar el trasfondo que la llevó a tomar esa decisión.

La defensora de derechos de la mujer, recordó que Hall ha denunciado ante el Ministerio Público que ha sido objeto de violencia política desde el proceso electoral anterior.

Rodríguez pidió a los sectores que pueden hacer algo para resolver este tema, que genera una situación de crisis de crispación y dudas, indicó.

“Definitivamente, las mujeres enfrentan diversas formas estando en los espacios de toma de decisiones y ese es un espacio muy crucial, muy clave”.

“No sabemos las motivaciones o las razones que la han llevado a poner a disposición su cargo”, indicó Rodríguez tras recordar que renunciar “es parte de sus derechos como persona, como funcionaria, si ve afectada su participación como familiar y personal”, puntualizó.

Olban Valladares, analista y expresidenciable.

Caso no debe llegar al Congreso: Olban

El analista político Olban Valladares expresó su preocupación por la posible salida de la consejera liberal, y advirtió que esta situación debe ser resuelta a lo interno del Partido Liberal para evitar un impacto negativo en el proceso electoral previsto para el 30 de noviembre.

“Mi opinión es que este caso no debe llegar al Congreso Nacional. Es el Partido Liberal que debe resolver esta situación a nivel interno”, afirmó Valladares luego del anuncio de Hall, quien puso a disposición su cargo, pero no ha formalizado su renuncia ante el Congreso ni ante las autoridades del PLH.

Valladares recalcó que aceptar la renuncia de Hall y nombrar a un sustituto sin experiencia representaría un serio riesgo para la estabilidad del proceso electoral. “Reemplazarla por alguien sin el colmillo político para resistir presiones es un riesgo que puede afectar seriamente el proceso”, apuntó.

El analista subrayó que Hall ha dejado abierta la posibilidad de rectificación y diálogo, y que aún hay margen para una salida negociada. “Esto es cuestión de sentarse y dialogar, pero con inteligencia política. Este es un asunto que debe verse con los ojos bien abiertos y oídos muy sensibles, para entender qué está detrás y qué puede pasar si no se toma el rumbo correcto”, advirtió.

Preocupa seguridad de Hall

La diputada liberal Maribel Espinoza se mostró preocupada por la seguridad de la consejera del CNE, Ana Paola Hall, de quien dijo se debe respetar su voluntad de poner el cargo a disposición.

Maribel Espinoza, diputada del PL.

La expresidenciable liberal expresó que con el desarrollo de los acontecimientos que rondaron el Consejo Nacional Electoral (CNE), obligaron a Hall a poner su cargo a disposición. “Es una decisión personal que respeto, pero estoy preocupada por ella, por su seguridad. Por qué digo esto, porque Libre sólo tiene un propósito, manipular el CNE, cooptarlo teniendo una mayoría a través de un fraude electrónico o interrumpir las elecciones”, expuso.

Mencionó que hace algún tiempo comenzó la violencia política en Honduras y cada día crece más a medida se acerca la fecha de los comicios generales. En el caso de la consejera Hall ha sido víctima de violencia política, estimó Espinoza.

Libre quiere elecciones amañadas o en su defecto que no haya comicios en noviembre.

Alertó que “estamos a punto de perder el TREP, el 29 de este mes (julio), y eso va a ser culpa de Libre”.

Puntualizó que el CNE es una organización permanente, no así las personas que ocupan cargos en ese ente electoral, por lo que abogó para que se produzca la sustitución de Hall para integrar el pleno y que haya funcionamiento normal.

Dejen de incendiar el país: presidenta Castro

“Dejen de incendiar al país, dicen que somos nosotros, y más bien nosotros estamos buscando cómo resolver los problemas. Nos viven señalando, si nosotros hemos sido víctimas”, expresó este jueves la presidenta Xiomara Castro durante la supervisión de los avances en la construcción del nuevo Hospital General del Sur en Choluteca.

Defendió que su gobierno construye una Honduras diferente a la que dejaron las últimas gestiones nacionalistas.

La presidenta Xiomara Castro.

Cuestionó que a los foros televisivos llevan gente que se encarga de seguir confrontando. “Honduras no quiere confrontación, quiere respuestas y eso es lo que el pueblo está esperando”, discursó.

Castro se quejó que sus opositores no destacan lo bueno de su gobierno, únicamente lo malo.

“Entre más confrontan sienten que están cumpliendo con desinformar. Pueblo hondureño abran los ojos, analicen cada uno de los programas y los que llegan ahí, recuerden que en su mayoría son gentes que cuando miraban los crímenes que se cometían en el país se llamaron al silencio y dijeron sucesión constitucional”, expresó.

La jefa del Poder Ejecutivo mencionó que al menos 22 personas fueron reconocidas como asesinadas, pero en realidad se trató de 60. “Quieren volver a llevarnos a eso mismo, no permitamos que eso suceda porque eso lo único que trae es más desgracia y más atraso en este país, y no debemos aceptar ni permitir que se siga jugando con la paz en este país”, reforzó. PD