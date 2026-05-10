Incendios forestales en El Cimarrón y El Chimbo mantienen capa de humo en la capital hondureña

Tegucigalpa – Una capa de humo producto de los incendios forestales que rodean el Distrito Central mantiene contaminada la calidad del aire en la capital hondureña.

Los incendios en los alrededores de la capital hondureña han provocado que este día se mantenga una capa de humo que afecta a los capitalinos.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos informaron que actualmente hay incendios forestales en El Cimarrón y en El Chimbo, donde se está tratando de controlar los mismos.

El humo provoca una serie de complicaciones respiratorias por lo que los expertos llaman a tomar las medidas de precaución.

Las consecuencias son para el Estado ya que las personas deben acudir por asistencia médica y se les debe proporcionar todos los fármacos del caso.

Los más afectados son los adultos mayores y menores de edad, en ese sentido los especialistas recomiendan el uso de la mascarilla y tomar medidas de prevención, no salir de casa si no es estrictamente necesario, evitar ejercitarse al aire libre particularmente en horas de la mañana.

Según el pronóstico del clima, las condiciones secas prevalecerán sobre el territorio nacional, lo que indica que el humo que rodea la capital persistirá, Honduras alcanza temperaturas en Valle y Choluteca de 41 grados. IR