Incendios forestales dejan 27 mil hectáreas afectadas y elevan millonarios costos ambientales en Honduras

Tegucigalpa- El director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), José Armando Ramírez, informó que desde el pasado 8 de mayo brigadas y voluntarios trabajan intensamente para controlar el incendio forestal en el Parque Nacional Celaque, uno de los siniestros más complejos registrados este año en el país.

-De acuerdo con el titular del ICF, Honduras ya contabiliza unas 27 mil hectáreas afectadas por incendios forestales en lo que va del año, dejando severas consecuencias ambientales y económicas.

El incendio inició en el municipio de San Manuel, Lempira y ha obligado a movilizar a unas 800 personas entre personal del ICF, tres batallones del Ejército, mancomunidades, municipalidades y voluntarios de comunidades vecinas. Solo los voluntarios superan las 400 personas que diariamente participan en las labores de combate.

Ramírez detalló que los esfuerzos se desarrollan en distintos frentes para evitar una mayor expansión del fuego en una de las zonas boscosas más importantes del occidente hondureño.

Mientras tanto, en el departamento de El Paraíso se registraron durante el fin de semana cinco incendios activos en diferentes municipios. Uno de los más preocupantes continúa en el sector de Casa Blanca, en Danlí, donde el fuego se reactivó durante la noche del domingo, luego de haber sido controlado parcialmente, ya en horas de la mañana de este lunes se reactivaron las acciones, detalló el funcionario.

“Las pérdidas no solo son forestales; estamos hablando de contaminación atmosférica, pérdida de calidad del agua, afectación a la biodiversidad, daños materiales y, en algunos casos, hasta pérdidas humanas”, lamentó el titular de ICF.

El funcionario explicó que únicamente en las operaciones del incendio de Celaque podrían estarse invirtiendo alrededor de un millón 200 mil lempiras en apenas cuatro días de trabajo, considerando la movilización diaria de cerca de mil personas entre brigadistas y voluntarios.

“Cada día que el incendio se extiende el costo aumenta”, advirtió Ramírez, quien además confirmó que las autoridades investigan el punto de origen y las posibles causas de los incendios forestales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar las quemas y a denunciar cualquier acción que pueda poner en riesgo los bosques, recordando que detrás de cada hectárea consumida por el fuego también desaparecen fuentes de agua, ecosistemas y recursos vitales para las futuras generaciones.LB