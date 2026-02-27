Incendio reduce a cenizas taller de muebles en la salida al sur de la capital

Tegucigalpa– Un negocio de venta de muebles quedó completamente en cenizas la mañana de este viernes en el kilómetro 6 de la salida al sur de Tegucigalpa, tras un incendio que consumió la totalidad de las instalaciones.

El siniestro provocó pérdida total de inventario y daños estructurales severos en el local.

Los bomberos se desplazaron de inmediato al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara a negocios cercanos.

Las autoridades anunciaron que se iniciará una investigación para determinar las causas del incendio, evaluando posibles fallas eléctricas u otros factores que hayan podido originar el siniestro.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos realizan las labores de enfriamiento tras el incendio que deja pérdidas calculables. IR