Incendio forestal destruye más de 500 hectáreas en el Parque Nacional Montaña de Celaque

Tegucigalpa – Un voraz incendio forestal consumió más de 500 hectáreas de bosque en el Parque Nacional Montaña de Celaque, considerado uno de los principales pulmones naturales del occidente de Honduras.

El siniestro mantuvo en alerta a las autoridades y cuerpos de socorro durante cuatro días consecutivos, mientras brigadas forestales y equipos de emergencia trabajaban intensamente para evitar que las llamas continuarán avanzando hacia otras zonas protegidas del parque nacional.

De acuerdo con los reportes preliminares, las labores de control incluyeron con la apertura de rondas corta fuego, estrategia que permitió contener el incendio y reducir el riesgo de propagación hacia áreas de mayor cobertura forestal.

Las autoridades ambientales señalaron que el incendio provocó severos daños ecológicos en una de las reservas naturales más importantes del país, reconocida por su biodiversidad, fuentes de agua y riqueza forestal.

Asimismo, indicaron que continúan las evaluaciones para determinar el impacto ambiental total ocasionado por el fuego, así como las posibles causas que originaron el siniestro.

El Parque Nacional Montaña de Celaque alberga el cerro Las Minas, el punto más alto de Honduras, y representa una zona clave para la conservación de ecosistemas y abastecimiento de agua en la región occidental del país. IR