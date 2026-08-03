Incendio forestal de grandes proporciones se registra en el sector de Cerro Grande, en Tegucigalpa

Tegucigalpa – Un incendio forestal se registra este domingo en el sector de Cerro Grande, al norte de Tegucigalpa, donde las llamas consumen una amplia extensión de vegetación y generan preocupación entre los habitantes de las zonas cercanas.

El siniestro ha provocado una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital, mientras el fuego avanza impulsado por las condiciones secas y el viento presente en el área.

Equipos del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de respuesta se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas y evitar que el incendio se propague hacia sectores habitados o cause mayores daños ambientales.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni viviendas afectadas; sin embargo, las autoridades mantienen las labores de control y monitoreo del incendio para impedir su expansión.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar realizar quemas agrícolas o de basura y a denunciar cualquier actividad que pueda provocar incendios forestales, recordando que estos siniestros generan graves daños a los ecosistemas y afectan la calidad del aire en la capital. IR