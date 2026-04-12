Incendio forestal consume varias hectáreas del cerro El Mozotal en La Venta

Tegucigalpa – Un incendio forestal consume varias hectáreas del cerro El Mozotal, en el sector sur del municipio de La Venta.

Pobladores de la zona señalaron que el incendio tiene ya varios días y no lo han podido sofocar,

El incendio destruye grandes extensiones de flora por lo que el llamado de la población es a controlar el mismo.

El incendio ha provocado que animales silvestres como venados, garrobos, iguanas y conejos huyan desesperadamente de la zona para evitar morir atrapados por las llamas.

La temporada de verano genera un mayor número de incendios forestales en Honduras. IR