Incendio forestal consume importante área verde de El Hatillo

Tegucigalpa – Las llamas de un incendio forestal que se encuentra activo en el sector de El Chimbo, ya consume parte del área verde de El Hatillo, afectando grandemente la biodiversidad de la capital.

Ante la situación, elementos del cuerpo de Bomberos y distintas instituciones se encuentran luchando contra el siniestro.

Los vecinos del sector señalaron que los incendios por lo general son provocados por la mano del hombre por lo que exigen castigo a los depredadores del medio ambiente.

Los bomberos tratan de sofocar el incendio forestal que ya consume varias hectáreas de bosque.

El monitoreo satelital del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la NASA indica 63 puntos de calor activos, especialmente en el sur y centro del territorio, una cifra que alerta sobre la magnitud del reto ambiental que enfrenta el país este 2026.

Honduras registra un inicio de año con 83 incendios, avivados por altas temperaturas y quemas agrícolas, que ya han comprometido ecosistemas estratégicos y la disponibilidad de agua en diferentes regiones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad ambiental del país, según datos oficiales presentados por autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras. IR