Incendio forestal avanza hacia La Tigra y moviliza equipos de emergencia

Tegucigalpa – Un incendio forestal de grandes proporciones avanza en la zona de Santa Lucía y ya se desplaza hacia el área del Parque Nacional La Tigra, lo que ha encendido las alertas de las autoridades ambientales.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Isaac Zapata, informó que el siniestro se ha internado en zona montañosa y presenta un difícil acceso, lo que complica las labores de control y extinción.

Según detalló, el incendio fue detectado en el sector y rápidamente comenzó a desplazarse hacia el interior del bosque, afectando zonas cercanas a El Hatillo y con dirección hacia La Tigra.

Ante la magnitud del incendio, se ha coordinado una respuesta conjunta entre los bomberos y el Comité de Emergencia Permanente (Copeco), con el objetivo de contener el avance del fuego.

Zapata indicó que también se ha solicitado apoyo aéreo a la Fuerza Aérea Hondureña para reforzar las labores de combate mediante descargas de agua en los puntos más críticos.

En tierra, alrededor de 30 elementos trabajan en el área, mientras se establecen mesas de coordinación con otras instituciones para reforzar las acciones de control.

El portavoz explicó que en algunos sectores se han realizado rondas y contrafuegos, logrando proteger entre 12 y 15 viviendas cercanas al área afectada. AD