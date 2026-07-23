Incendio estructural se registra en clínica dental de la colonia La Esperanza

Tegucigalpa- Un incendio estructural fue reportado la mañana de este jueves en una clínica dental ubicada en la colonia La Esperanza de Tegucigalpa, según el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el reporte, la emergencia fue notificada a las 8:40 de la mañana en la clínica dental Mi Esperanza, localizada sobre la calle principal, en las cercanías de la terminal de buses de ese sector de la capital.

Equipos de bomberos se desplazaron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a estructuras aledañas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas, fallecidas ni sobre las causas que originaron el incendio.

Asimismo, se desconoce la magnitud de los daños materiales. IR