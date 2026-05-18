Incendio en El Chimbo sigue generando afectación al bosque y al medio ambiente

Tegucigalpa – Un descomunal incendio forestal mantiene en alerta a las autoridades y pobladores de las zonas de El Chimbo, Zarabanda y el municipio de Santa Lucía, donde al menos cuatro hectáreas de bosque han sido consumidas por las llamas.

El siniestro, que se ha extendido rápidamente debido a las altas temperaturas, los fuertes vientos y la vegetación seca, ha generado densas columnas de humo visibles desde varios sectores de Tegucigalpa y comunidades cercanas, causando preocupación entre los habitantes de la zona.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, personal del Instituto de Conservación Forestal (ICF), voluntarios y vecinos trabajan intensamente para intentar controlar el avance del fuego, que amenaza áreas boscosas de gran valor ecológico y zonas habitadas cercanas a las montañas.

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas han complicado las labores de contención, ya que el terreno irregular y el difícil acceso a algunos sectores impiden que las unidades terrestres puedan actuar con rapidez. Asimismo, se mantiene vigilancia permanente para evitar que las llamas alcancen viviendas o infraestructuras.

Ambientalistas señalaron que este tipo de incendios provoca severos daños a la flora y fauna, además de afectar la calidad del aire y aumentar el riesgo de erosión y escasez de agua en las comunidades que dependen de estas áreas forestales.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar ingresar a las zonas afectadas y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con incendios provocados, mientras continúan las labores para sofocar el siniestro. IR