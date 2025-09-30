Incendio en edificio comercial en West End, reportan Bomberos de Roatán

Tegucigalpa- En horas de la madrugada de este martes, el Cuerpo de Bomberos de Roatán atendió un incendio estructural registrado en un edificio de dos niveles ubicado en West End, propiedad de Marcos Rosales, el cual alberga siete locales comerciales.

El siniestro se reportó a las 03:48 a.m., movilizando a las unidades HRB-24 A904, HRB 24-01 y HRB 24-016, que llegaron de inmediato al lugar. Según el informe preliminar, el fuego se originó luego de la caída de una línea de transformadores eléctricos de la empresa RECO.

Al arribar, los bomberos encontraron la estructura de madera envuelta en llamas y realizaron maniobras de control, extinción, remoción y ventilación, principalmente en el sector norte del edificio, donde se concentraba humo y gases atrapados en el cielo falso.

Gracias a la rápida intervención, se evitó que las llamas se propagaran a cinco negocios vecinos: Frank’s, Ocean Connexion, Roa Market, Canhias Mall, The Drunken Sailor y Fefes Store.

En la emergencia también se hizo presente personal de OTPSI Local, quienes colaboraron en el control del siniestro. No se reportaron pérdidas humanas, únicamente daños materiales en el inmueble afectado.

Las autoridades destacaron que la labor oportuna del Cuerpo de Bomberos evitó una catástrofe de mayores proporciones en una de las zonas comerciales más concurridas de Roatán.LB