Incendio devora cuatro viviendas en la colonia Suazo Córdova y deja a 24 personas sin hogar

Tegucigalpa- Un pavoroso incendio redujo a cenizas cuatro viviendas en la colonia Suazo Córdova, en el Distrito Central, dejando a 24 personas damnificadas y cuantiosas pérdidas materiales.

Las llamas se propagaron con rapidez entre las estructuras de madera, generando escenas de angustia y desesperación entre los vecinos, quienes intentaron sofocar el fuego con cubetas de agua mientras llegaban los equipos de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazó de inmediato al sector y trabajó intensamente para controlar el siniestro y evitar que se extendiera a otras casas cercanas. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del incendio.

“Fue tremendo, todos los vecinos empezamos a echar agua, hicimos lo posible, pero gracias a Dios llegaron los bomberos”, relató Henry, uno de los afectados, visiblemente conmovido. “Perdimos todo”, agregó.

Entre las familias afectadas se encuentra la señora Nubia Padilla, quien aseguró que llevan 30 años viviendo en la zona. “Lo perdimos todo, pero gracias a Dios todos estamos bien. Somos 24 las personas afectadas y todavía no sabemos qué pasó. Ojalá las autoridades del Gobierno y la alcaldía nos puedan ayudar, con láminas y madera para volver a construir. Hemos luchado con derrumbes y ahora mire lo que nos pasó, pero los vecinos nos están ayudando”, expresó.

Mientras los escombros aún humean, las familias pasan las horas removiendo lo poco que quedó en pie y aferrándose a la solidaridad comunitaria, a la espera de apoyo para empezar de nuevo.LB