Incendio destruye ocho puestos de negocio en la colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa- Un fuerte incendio consumió en las últimas horas al menos ocho puestos de negocios en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, provocando alarma entre comerciantes y vecinos del sector debido a la rápida propagación de las llamas.

El siniestro generó momentos de tensión, ya que varias personas intentaron rescatar parte de la mercadería y pertenencias de los establecimientos afectados mientras llegaban los equipos de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazaron hasta la zona para controlar el incendio y evitar que el fuego se extendiera hacia otros negocios cercanos.

Tras intensas labores, los bomberos lograron contener las llamas y reducir el riesgo de propagación en el sector comercial de la colonia Nueva Suyapa.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas ni víctimas mortales producto del incendio, aunque sí se registran cuantiosas pérdidas materiales para los propietarios de los negocios afectados.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro, mientras los afectados evalúan los daños ocasionados por el fuego. IR