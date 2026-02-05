Incendio destruye al menos 10 casetas de emprendedores en San Pedro Sula

San Pedro Sula – Al menos 10 casetas que funcionaban como negocios de emprendedores se incendiaron la mañana de este jueves entre la 27 y 33 calle en la colonia Reparto Lempira de San Pedro Sula, norte de Honduras.

– El incendio reduce a cenizas más de una década de esfuerzo de pequeños comerciantes.

Datos preliminares indican que el incendio se produjo en una de las casetas, tras pegar un cable de alta tensión.

En el lugar la población de la zona encontraba venta de ropa, verduras, abarrotería, tortillas, accesorios, entre otros.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos indicaron que el puesto de tortillas, abarrotería y verduras se quemaron en su totalidad, mientras que los otros tienen daños parciales.

Los negocios tenían ya más de 10 años de estar en la vía pública.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos lograron controlar el siniestro y se encuentran en la etapa de enfriamiento. IR