Incendio consume vivienda en el barrio Villa Adela

Tegucigalpa- Elementos del Cuerpo de Bomberos controlaron este jueves un incendio estructural en una vivienda en construcción en el barrio Villa Adela de la capital.

El siniestro, el cual se habría dado en la parte baja de la construcción fue aplacado rápidamente por los elementos bomberiles, esto antes de que las llamas se dispersaran a viviendas aledañas.

“Todo está controlado, nos habían reportado que había un señor de la tercera edad dentro, pero gracias a Dios no hay personas afectadas. Al llegar al incendio quien estaba era una señora, misma que lloraba, pero gracias a Dios solo son pérdidas materiales”, informaron. IR