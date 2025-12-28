Incendio consume varios negocios en antiguo edificio en el centro de San Pedro Sula

Tegucigalpa – Un fuerte incendio consumió varios locales comerciales en un antiguo edificio en la tercera avenida del barrio El Centro de San Pedro Sula, norte de Honduras.

El siniestro provocó millonarias pérdidas, de acuerdo a las versiones preliminares del Cuerpo de Bomberos.

Entre cuatro y seis negocios comerciales fueron consumidos por las llamas. El siniestro arrasó con los productos de una ferretería instalada en el inmueble.

Adelmo Machado, uno de los afectados por el siniestro, el dueño de un local comercial, dijo que era todo su patrimonio producto de más de dos décadas de trabajo.

“Queda levantarse de las cenizas”, expresó el acongojado hombre a periodistas que daban cobertura el suceso en el centro sampedrano.

No se conocen las causas que habrían provocado el voraz incendio la tarde de este domingo. JS